АРМА приобретет военных облигаций на 1,7 миллиарда

Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) приобретет облигации внутреннего государственного займа на 1,7 млрд грн.

Распоряжение о согласовании такого соглашения 30 апреля принял Кабинет министров.

В пояснительной записке к проекту распоряжения, которая есть в распоряжении ЭП, указано, что указанная сумма составляет 46% средств, которые учитываются на депозитных счетах АРМА (всего 3,7 млрд грн).

Также в документе отмечается, что правительство ранее уже согласовывало агентству покупку именных ОВГЗ "военные облигации" на 3,7 млрд грн, из которых Министерство финансов уже погасило на 1,51 млрд грн.

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По состоянию на 18 апреля в портфеле АРМА находились военные облигации на 2,46 млрд грн.

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Экономическая правда.

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