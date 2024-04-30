АРМА приобретет военных облигаций на 1,7 миллиарда
Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) приобретет облигации внутреннего государственного займа на 1,7 млрд грн.
Распоряжение о согласовании такого соглашения 30 апреля принял Кабинет министров.
В пояснительной записке к проекту распоряжения, которая есть в распоряжении ЭП, указано, что указанная сумма составляет 46% средств, которые учитываются на депозитных счетах АРМА (всего 3,7 млрд грн).
Также в документе отмечается, что правительство ранее уже согласовывало агентству покупку именных ОВГЗ "военные облигации" на 3,7 млрд грн, из которых Министерство финансов уже погасило на 1,51 млрд грн.
По состоянию на 18 апреля в портфеле АРМА находились военные облигации на 2,46 млрд грн.
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Экономическая правда.