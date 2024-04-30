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Правительство выделило дополнительные 15,5 миллиарда на закупку дронов

Вторник, 30 апреля 2024, 17:13 - Артур Крыжный

Кабинет министров выделил дополнительные 15,5 миллиарда гривен на закупку дронов для Сил безопасности и обороны.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Сегодня Правительство выделяет дополнительные 15,5 млрд грн для закупки дронов. Средства пойдут Администрации Госспецсвязи, которая занимается соответствующими закупками", - заявил Шмыгаль.

Он отметил, что это дополнительный ресурс к тем 43,3 млрд грн, которые уже были выделены на беспилотники в этом году.

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"За выделенные сегодня средства 300 тысяч дронов будут поставлены нашим Силам безопасности и обороны", - добавил он.

Напомним:

Правительство выделило дополнительные 5 миллиардов гривен для сил безопасности и обороны, которые будут направлены на закупку дронов.

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