"Энергоатом" опроверг фейк о "внештатной ситуации" на Хмельницкой АЭС

В сети 30 апреля распространяется фейковая информация о якобы внештатной ситуации на Хмельницкой АЭС, повлекшей повышение радиационного фона в Хмельницкой и Ровенской областях. В "Энергоатоме" отметили, что эта информация не соответствует действительности.

Об этом говорится в заявлении "Энергоатома".

"Хмельницкая атомная электростанция работает в штатном режиме. Никаких отклонений от нормальной эксплуатации атомной станции нет, как и нет никаких "нештатных ситуаций". Радиационное состояние на станции находится в пределах действующих норм.

Данные о радиационном состоянии на промышленных площадках и в зонах наблюдения атомных станций АО "НАЭК „Энергоатом" доступны по ссылке https://old.energoatom.com.ua/table.html", - говорится в сообщении.

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"Появление подобных сообщений свидетельствует факт использования страной-агрессором любого повода для дестабилизации общества в нашей стране, дискредитации государственных органов власти и ослабления возможностей нашего государства к дальнейшей борьбе", - добавили в госкомпании.

В Хмельницкой АЭС добавили, что радиационное состояние 30 апреля 2024 года на промышленной площадке и в прилегающих регионах находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Экономическая правда

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