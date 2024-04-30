БЭБ разоблачило сеть фабрик по пошиву поддельной одежды известных брендов

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Детективы Бюро экономической безопасности разоблачили масштабное подпольное производство обуви и одежды известных международных брендов в Николаевской и Одесской областях.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Отмечается, что на подпольных производствах работали более 100 сотрудников без соответствующего документального оформления. Кроме того, никаких налогов фабрики не платили.

"Для промышленного производства поддельных товаров более 15 известных брендов использовали профессиональное оборудование. Изготовленную продукцию хранили на складах. В дальнейшем продавали по всей Украине. Ежемесячный оборот подпольного производства ориентировочно составлял более 10 млн грн", - говорится в сообщении.

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На подпольных фабриках детективы БЭБ провели обыски, складах и изъяли оборудование для пошива, станки, фасовочные коробки, наклейки, этикетки и эмблемы с логотипами известных торговых марок, сырье и продукцию без документального подтверждения ее происхождения.

"Предварительная стоимость изъятых товарно-материальных ценностей составляет более 20 млн грн. Досудебное расследование продолжается. Устанавливается полный круг лиц причастных к незаконному производству и продаже фальсифицированной продукции", - добавили в БЭБ.

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