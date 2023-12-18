Все разделы
Укр / Рус

Две нефтегазовые компании приостановили транзит через Красное море из-за нападений хуситов

Понедельник, 18 декабря 2023, 18:18 - Анастасия Жарикова

Нефтегазовые компании British Petroleum и Evergreen Line приостановят весь транзит нефти через Красное море из-за усиления нападений на торговые суда со стороны боевиков-хуситов. 

Об этом стало известно из заявления BP, как передает Bloomberg, и заявления Evergreen Line.

"В свете ухудшения ситуации с безопасностью судоходства в Красном море BP решила временно приостановить весь транзит через Красное море", - говорится в заявлении ВР.

Этот шаг распространяется на все суда в собственности принадлежащие ВР, и все ею зафрахтованные.

Реклама:

Evergreen Line заявила, что "с учетом резкого обострения ситуации в последние дни" компания "временно приостановит услуги импорта и экспорта в [районе] Израиля из-за растущих рисков и соображений безопасности".

Как пишет Bloomberg, это означает транзит нефти вокруг Африки, увеличивая время плавания на тысячи миль и задерживая доставку грузов.

Данные лондонской биржи ICE свидетельствуют, что на фоне заявлений цены на нефть выросли - фьючерсные контракты нефти Brent с поставкой в феврале 2024 года выросли на 2,5%, до 78,48 долл за баррель.

Реклама:

Напоминаем:

В конце прошлой недели на три контейнеровоза были совершены нападения, что побудило компании-владельцы MSC Mediterranean Shipping Co. SA, AP Moller-Maersk A/S, CMA CGM объявить о планах не пускать суда через Красное море.

компании нефть транзит
Реклама:
Материалы по теме
Доходы компаний добывающей отрасли во время войны: госкомпания обошла компании Ахметова 18 декабря 2023, 12:25
Кремль получил 1,25 миллиарда долларов после ухода западных компаний из РФ – NYT 18 декабря 2023, 09:55
Финансовый преступник и консультант Пригожина: Марсалек 10 лет был российским шпионом – WSJ 16 декабря 2023, 12:47
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте