Сеть и услуги Vodafone работают: оператор объяснил причины проблем у отдельных абонентов

Сети мобильного оператора Vodafone испытывают почти трехкратную нагрузку из-за увеличения количества пользователей в связи со сбоями в сети "Киевстар", именно поэтому отдельные пользователи могут столкнуться с ограничениями в доступе к сервисам компании.

Об этом сообщили в пресс-службе Vodafone, передает Укринформ.

"Сеть и услуги Vodafone работают", - отметили в Vodafone.

В то же время нагрузка выросла ощутимо, в некоторых регионах - до 30%.

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"Именно из-за большой нагрузки на наши каналы обслуживания сегодня у некоторых абонентов могут возникать ограничения в доступе к приложению My Vodafone. Наши специалисты уже работают, чтобы обеспечить стабильность работы сервисов в этих условиях", - заверили в компании.

Сложности с пополнением могут также возникать, если в терминале пополнения используются карты другого оператора, который сейчас имеет сложности в работе сети.

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Ранее сообщалось, что у оператора Vodafone не работает мобильное приложение и есть проблемы с интернет-соединением.

Сбой в работе крупнейшего мобильного оператора Украины "Киевстар" вызван хакерской атакой на ядро сети.

Утром 12 декабря пользователи "Киевстара" не могут даже перейти на других операторов, поскольку сбой в сети оператора повлиял на национальный роуминг.

В сети мобильного оператора "Киевстар" проходят ремонтные работы, которые надеются завершить в течение четырех-пяти часов.