Всі розділи
Укр / Рус

Збій в "Київстар" спричинила хакерська атака - ЗМІ

Вівторок, 12 грудня 2023, 12:01 - Анастасія Жарикова

Збій у роботі найбільшого мобільного оператора України "Київстар" спричинила хакерська атака на ядро мережі.

Про це повідомляє dev.ua з посиланням на джерела в компанії.

"Причиною масового технічного збою в роботі найбільшого мобільного оператора "Київстар" стала хакерська атака на ядро мережі", -  йдеться в новині.

Також джерела видання спростували інформацію, яку поширюють Telegram-канали, про ныбито обшуки правоохоронців в офісі компанії.

Реклама:

Нагадуємо:

Зранку 12 грудня у мережі Kyivstar стався технічний збій. Через це можуть бути недоступні послуги зв'язку та доступу в інтернет у частини абонентів.

Користувачі "Київстар" зранку 12 грудня не можуть перейти на інших операторів, оскільки збій у мережі оператора вплинув на національний роумінг.

Реклама:
Київстар мобільний зв'язок
Реклама:
Матеріали за темою
Збій "Київстар" вплинув на національний роумінг: користувачі не можуть перейти на іншого оператора 12 грудня 2023, 11:29
Шурма заявив про "високу ймовірність" санкцій і конфіскації активів "Київстару" 20 листопада 2023, 16:15
Колишній держсекретар США Марк Помпео отримав посаду в "Київстар" 14 листопада 2023, 17:00
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті