Збій в "Київстар" спричинила хакерська атака - ЗМІ

Збій у роботі найбільшого мобільного оператора України "Київстар" спричинила хакерська атака на ядро мережі.

Про це повідомляє dev.ua з посиланням на джерела в компанії.

"Причиною масового технічного збою в роботі найбільшого мобільного оператора "Київстар" стала хакерська атака на ядро мережі", - йдеться в новині.

Також джерела видання спростували інформацію, яку поширюють Telegram-канали, про ныбито обшуки правоохоронців в офісі компанії.

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Нагадуємо:

Зранку 12 грудня у мережі Kyivstar стався технічний збій. Через це можуть бути недоступні послуги зв'язку та доступу в інтернет у частини абонентів.

Користувачі "Київстар" зранку 12 грудня не можуть перейти на інших операторів, оскільки збій у мережі оператора вплинув на національний роумінг.

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