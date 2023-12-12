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У Кабміні сказали, коли сподіваються відновити роботу "Київстар"

Вівторок, 12 грудня 2023, 12:12 - Лія Ільченко

У мережі мобільного оператора "Київстар" тривають ремонтні роботи, які сподіваються завершити протягом чотирьох-п'яти годин.

Про це повідомив віцепрем'єр з відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков на підсумковій зустрічі команди Мінвідновлення з головами дипмісій та громадськістю, передає кореспондент ЕП.

"Сподіваємося, за кілька годин повернеться в роботу", - сказав віцепрем'єр.

За словами Кубракова, зараз відбуваються ремонтні роботи, які можуть тривати чотири-п'ять годин.

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Нагадуємо:

Зранку 12 грудня у мережі "Київстар" стався технічний збій. Через це недоступні послуги зв'язку та доступу в інтернет у частини абонентів.

Користувачі "Київстар" зранку 12 грудня також не можуть перейти на інших операторів, оскільки збій у мережі оператора вплинув на національний роумінг.

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Економічна правда
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