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У оператора Vodafone не работает мобильное приложение и есть проблемы с интернет-соединением

Вторник, 12 декабря 2023, 13:58 - Анастасия Жарикова

В приложении мобильного оператора Vodafone есть технические проблемы.

Об этом сообщают пользователи оператора сети.

Большой поток пользователей, которые не могут пользоваться услугами оператора "Киевстар", повлиял на официальное мобильное приложение неработающего оператора.

При попытке зайти абоненту демонтируется сообщение о проведении технических работ, о чем пресс-служба оператора не сообщала.

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скриншот

Также пользователи оператора указывают на падение скорости мобильного Интернета от Vodafone и проблемы с пополнением счета.

 
скриншот со страницы Vodafone Украина
 
скриншот со страницы Vodafone Украина
 
скриншот со страницы Vodafone Украина

Напоминаем:

Сбой в работе крупнейшего мобильного оператора Украины "Киевстар" вызван хакерской атакой на ядро сети.

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Утром 12 декабря пользователи "Киевстара" не могут даже перейти на других операторов, поскольку сбой в сети оператора повлиял на национальный роуминг.

В сети мобильного оператора "Киевстар" проходят ремонтные работы, которые надеются завершить в течение четырех-пяти часов.

мобильная связь Vodafone Киевстар
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