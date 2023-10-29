Vodafone планирует продать долю своего испанского бизнеса за 5 миллиардов евро

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Телекоммуникационная компания Vodafone Group планирует продать доли не менее 50% в своем испанском бизнесе компании Zegona Communications за более чем 5 млрд евро.

Об этом сообщает Bloomberg.

Издание, со ссылкой на собственные источники, отмечает, что стороны завершают согласование деталей сделки, и объявление о ней может быть сделано в ближайшие дни

Лондонская компания Zegona, которая планирую приобрести испанский бизнес Vodafone, обошла других претендентов, в том числе частную инвестиционную компанию RRJ Capital.

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Ожидается, что телекоммуникационный рынок Испании, который уже является одним из самых конкурентных в Европе, претерпит глубокую трансформацию в ближайшие месяцы. Orange SA и Masmovil Ibercom SA ждут разрешения регуляторных органов на слияние в рамках сделки, которая создаст крупнейшего оператора Испании, опередив Telefonica SA.

Компания Vodafone пытается заключить сделку в Испании уже более года. Ее предыдущий генеральный директор Ник Рид заявил, что рынок нуждается в консолидации, но оказался на обочине, поскольку его конкуренты договорились о слиянии.

После лет падения прибыли, Маргарита Делла Валле, которая заменила Рида, понизила подразделение до так называемого "кластера" меньших европейских компаний Vodafone и поставила его на стратегический пересмотр.

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Напомним:

Европейские и украинские операторы связи подписали новое совместное заявление-меморандум, которым декларируют продление на полгода договоренностей о доступном роуминге для украинцев, которые из-за войны оказались в разных странах Европы.