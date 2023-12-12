Мережа та послуги Vodafone працюють: оператор пояснив причини проблем в окремих абонентів

Мережі мобільного оператора Vodafone відчувають майже трикратне навантаження через збільшення кількості користувачів у звʼязку зі збоями в мережі "Київстар", саме тому окремі користувачі можуть зіштовхнутися з обмеженнями в доступі до сервісів компанії.

Про це повідомили в пресслужбі Vodafone, передає Укрінформ.

"Мережа та послуги Vodafone працюють", - наголосили у Vodafone.

Водночас навантаження зросло відчутно, в деяких регіонах - до 30%.

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"Саме через велике навантаження на наші канали обслуговування сьогодні у деяких абонентів можуть виникати обмеження в доступі до застосунку My Vodafone. Наші фахівці вже працюють, щоб забезпечити стабільність роботи сервісів в цих умовах", - запевнили в компанії.

Складнощі з поповненням можуть також виникати, якщо в терміналі поповнення використовуються картки іншого оператора, який наразі має складнощі в роботі мережі.

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Раніше повідомлялося, що в оператора Vodafone не працює мобільний додаток та є проблеми з інтернет-з'єднанням.

Збій у роботі найбільшого мобільного оператора України "Київстар" спричинила хакерська атака на ядро мережі.

Зранку 12 грудня користувачі "Київстар" не можуть навіть перейти на інших операторів, оскільки збій у мережі оператора вплинув на національний роумінг.

У мережі мобільного оператора "Київстар" тривають ремонтні роботи, які сподіваються завершити протягом чотирьох-п'яти годин.