Всі розділи
Укр / Рус

Збій "Київстар" вплинув на національний роумінг: користувачі не можуть перейти на іншого оператора

Вівторок, 12 грудня 2023, 11:29 - Лія Ільченко

Користувачі "Київстар" зранку 12 грудня не можуть перейти на інших операторів, оскільки збій у мережі оператора вплинув на національний роумінг.

Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації в коментарі hromadske.

"Нацроумінг не працює через те, що мережа "Київстару" не може передати інформацію про своїх абонентів мережам інших операторів внаслідок загального технічного збою", — йдеться в повідомленні.

Тож, усі інструкції щодо того як розв'язати проблему з роботою мережі, на жаль, недієві, повідомляє Мінцифри.

Реклама:

У міністерстві зазначили, що це тимчасова проблема, над якою активно працюють всі спеціалісти компанії "Київстар", щоб знову повернути звʼязок своїм абонентам. Найближчим часом вони відновлять надання послуг.

"Після розв'язання поточної проблеми ми обговоримо з усіма мобільними операторами, як надалі можна вберегтись від аналогічних ситуацій та захистити користувачів від неочікуваних проблем зі звʼязком", — додали в Мінцифри.

Нагадуємо:

Реклама:

Зранку 12 грудня у мережі Kyivstar стався технічний збій. Через це можуть бути недоступні послуги зв'язку та доступу в інтернет у частини абонентів.

Київстар
Реклама:
Матеріали за темою
Шурма заявив про "високу ймовірність" санкцій і конфіскації активів "Київстару" 20 листопада 2023, 16:15
Колишній держсекретар США Марк Помпео отримав посаду в "Київстар" 14 листопада 2023, 17:00
Суд скасував арешт акцій Київстару і lifecell, крім часток російських олігархів 18 жовтня 2023, 11:11
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті