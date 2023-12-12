Збій "Київстар" вплинув на національний роумінг: користувачі не можуть перейти на іншого оператора

Користувачі "Київстар" зранку 12 грудня не можуть перейти на інших операторів, оскільки збій у мережі оператора вплинув на національний роумінг.

Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації в коментарі hromadske.

"Нацроумінг не працює через те, що мережа "Київстару" не може передати інформацію про своїх абонентів мережам інших операторів внаслідок загального технічного збою", — йдеться в повідомленні.

Тож, усі інструкції щодо того як розв'язати проблему з роботою мережі, на жаль, недієві, повідомляє Мінцифри.

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У міністерстві зазначили, що це тимчасова проблема, над якою активно працюють всі спеціалісти компанії "Київстар", щоб знову повернути звʼязок своїм абонентам. Найближчим часом вони відновлять надання послуг.

"Після розв'язання поточної проблеми ми обговоримо з усіма мобільними операторами, як надалі можна вберегтись від аналогічних ситуацій та захистити користувачів від неочікуваних проблем зі звʼязком", — додали в Мінцифри.

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Зранку 12 грудня у мережі Kyivstar стався технічний збій. Через це можуть бути недоступні послуги зв'язку та доступу в інтернет у частини абонентів.