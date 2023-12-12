Глава Укргосархива задекларировал доходы за 2021 и 2022 годы: жена зарабатывает больше

Глава Государственной архивной службы Украины Анатолий Хромов задекларировал доходы за 2021 и 2022 годы.

Соответствующая информация появилась в Едином государственном реестре лиц, уполномоченных на исполнений функций государства или местного самоуправления.

Глава Государственной архивной службы указал 1,261 млн грн доходов в электронной декларации об имуществе и доходах за 2021 год и 1,427 млн грн доходов в электронной декларации об имуществе и доходах за 2022 год.

В частности, в 2021 году заработная плата Хромова составила 1,252 млн грн, профсоюзные выплаты – 5,5 тыс грн, гонорар за научный труд – 2490 грн и подарок в неденежной форме – 730 грн. Его супруга задекларировала 1,313 млн грн доходов.

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Хромов также указал в декларации 5 тыс долларов, его супруга - 7 тыс долларов наличных средств.

В 2022 году весь доход главы Укргосархива составила заработная плата – 1,427 млн грн, супруга задекларировала 1,653 млн грн. Хромов также указал в декларации 9 тыс долларов, супруга - 11 тыс долларов наличных средств.

Глава Укргосархива владеет 25% квартиры (47,2 кв. м) в г. Белгород-Днестровский (Одесская обл.), бесплатно пользуется квартирой (78,3 кв. м) в Киеве. Он владеет автомобилем Honda Civic 2017 г.в., супруга - Lexus NX200 2020 г.в.

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Напоминаем:

За 2018 год Хромов задекларировал 172,6 тыс грн доходов, за 2019 год - 319,5 тыс грн доходов, за 2020 год - 968 тыс грн доходов.

Ранее доходы в Реестре деклараций показали вице-премьер по восстановлению Украины - министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков и председатель фракции "Слуга народа" Давида Арахамия.

Как следует из декларации Кубракова, его доходы во время войны остались почти на довоенном уровне, незначительно уменьшившись.

А у Давида Арахамии жена зарабатывает в четыре раза больше.

НАПК открыло доступ к Реестру деклараций 10 декабря.