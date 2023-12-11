Кубраков задекларировал доходы за 2021 и 2022 годы: война повлияла незначительно

Вице-премьер по восстановлению Украины - министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков задекларировал свои доходы за 2021 и 2022 года.

Соответствующая информация появилась в Едином государственном реестре лиц, уполномоченных на исполнений функций государства или местного самоуправления.

Чиновник указал 12,119 млн грн доходов в электронной декларации об имуществе и доходах за 2021 год и 11,548 млн грн доходов в декларации за 2022 год.

В частности, в 2021 году его заработная плата составила 825 438 грн, банковские проценты – 299 608 грн, дивиденды – 818 157 грн, доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав – 9 863 550 грн, доход от отчуждения движимого имущества – 312 718 грн. Его супруга за прошлый год задекларировала 7 740 грн доходов.

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Кубраков также указал в декларации 1,738 млн грн и 39 евро на банковских счетах, 102 тыс. грн, 201,6 тыс долларов и 70 тыс евро наличных средств, 1,385 млн грн средств, одолженных третьим лицам, а также 4760 государственными облигациями (номинальная стоимость одной ценной бумаги 1 тыс. грн), а его жена – 831 грн на банковских счетах.

Кубраков владеет квартирой (55,6 кв. м) в Киеве, пользовался с семьей квартирой (76 кв. м) в Киеве и арендовал квартиру (290,2 кв. м) в Киеве.

Кроме того, у Кубракова есть автомобиль BMW Х4 2007 г.в., супруга арендовала BMW Х7 2021 г.в.

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В 2022 году заработная плата министра составила 1 060 483 грн, банковские проценты – 587 662 грн, доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав – 9,9 млн грн.

Кубраков также указал в декларации 12,658 млн грн на банковских счетах, 12,4 тыс. грн, 34,9 тыс долларов и 70 тыс евро наличных средств, 1,385 млн грн и $86,8 тыс. средств, одолженных третьим лицам, его супруга – 143,7 тыс. грн на банковских счетах.

Он владеет квартирой (55,6 кв. м) в Киеве, пользовался с семьей квартирой (76 кв. м) в Киеве и арендовал квартиру (290,2 кв. м) в Киеве.

Кроме того, у Кубракова есть автомобиль BMW Х4 2007 года выпуска, а его жена арендовала BMW Х7 2021 года выпуска.

Напоминаем:

НАПК 10 декабря открыло доступ к Реестру деклараций.

При этом в НАПК предупредили, что в случае, если в Реестре нет декларации определенного лица, то это означает, что по ней в НАПК поступило представление об изъятии из публичного доступа.