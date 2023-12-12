Голова Укрдержархіву задекларував доходи за 2021 і 2022 роки: дружина заробляє більше

Голова Державної архівної служби України Анатолій Хромов задекларував доходи за 2021 і 2022 роки.

Відповідна інформація з'явилася в Єдиному державному реєстрі осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Очільник Державної архівної служби вказав 1,261 млн грн доходів в електронній декларації про майно і доходи за 2021 рік, а також 1,427 млн грн доходів в електронній декларації про майно і доходи за 2022 рік.

Зокрема, 2021 року заробітна плата Хромова становила 1,252 млн грн, профспілкові виплати - 5,5 тис грн, гонорар за наукову працю - 2490 грн і подарунок у негрошовій формі - 730 грн. Його дружина задекларувала 1,313 млн грн доходів.

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Хромов також вказав у декларації 5 тис. доларів, його дружина - 7 тис доларів готівкових коштів.

У 2022 році весь дохід глави Укрдержархіву склала заробітна плата - 1,427 млн грн, дружина задекларувала 1,653 млн грн. Хромов також вказав у декларації 9 тис доларів, дружина - 11 тис доларів готівкових коштів.

Глава Укрдержархіву володіє 25% квартири (47,2 кв. м) у м. Білгород-Дністровський (Одеська обл.), безоплатно користується квартирою (78,3 кв. м) у Києві. Він володіє автомобілем Honda Civic 2017 р.в., дружина - Lexus NX200 2020 р.в.

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Нагадуємо:

За 2018 рік Хромов задекларував 172,6 тис грн доходів, за 2019 рік - 319,5 тис грн доходів, за 2020 рік - 968 тис грн доходів.

Раніше доходи в Реєстрі декларацій показали віцепрем'єр із відновлення України - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков і голова фракції "Слуга народу" Давида Арахамія.

Як випливає з декларації Кубракова, його доходи під час війни залишилися майже на довоєнному рівні, незначно зменшившись.

А у Давида Арахамії дружина заробляє вчетверо більше.

НАЗК відкрило доступ до Реєстру декларацій 10 грудня.