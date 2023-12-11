Арахамия задекларировал доходы за 2022 год: жена заработала в четыре раза больше

Сумма заработной платы председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии в 2022 году составила менее полумиллиона гривен, при этом доход его жены от предпринимательства был в четыре раза больше.

Соответствующая информация появилась в Едином государственном реестре лиц, уполномоченных на исполнений функций государства или местного самоуправления.

Так, заработная плата Давида Арахамии составила 418188 грн. Его жена получила за год от предпринимательской деятельности 1677170 грн дохода, о чем свидетельствует обнародованная декларация за прошлый год.

Кроме этого, супруга народного депутата от отчуждения движимого имущества получила 2,421 млн грн.

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На счетах Арахамии в банках Украины хранится 1304234 грн и 20803 долларов. Банковские вклады жены составляют 234385 грн и 21036 долларов.

Сумма наличных средств у Арахамии составляет 650 тыс долларов и 100 тыс евро, а в совместном пользовании с женой находятся наличными 2,7 млн грн, 250 тыс долларов и 100 тыс евро.

Жена Арахамии с 28 декабря 2022 года арендует у разных физических лиц - граждан Украины легковые автомобили: AUDI Q-4 E-TRON и MERCEDES-BENZ V300D (оба 2021 года выпуска). Супруга лидера фракции также владеет квадроциклом BRP MAVERICK 7TKH XRS TURBO 2020 года выпуска и легковым автомобилем MERCEDES-BENZ S 350 D 2017 года выпуска, приобретенными, соответственно, в 2020 и 2021 годов.

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Напоминаем:

НАПК 10 декабря открыло доступ к Реестру деклараций.

При этом в НАПК предупредили, что в случае, если в Реестре нет декларации определенного лица, то это означает, что по ней в НАПК поступило представление об изъятии из публичного доступа.