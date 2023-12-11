Шурма в прошлом году задекларировал 680 тысяч доходов и сбережений на 5 миллионов
Заместитель председателя Офиса президента Ростислав Шурма в 2022 году получил 681,5 тысячи гривень дохода, из них зарплата по месту работы составила 415,6 тысяч гривень.
Об этом свидетельствуют данные декларации чиновника в Едином государственном реестре лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.
Доход Шурмы составили зарплата по основному месту работы в Офисе президента и проценты от вкладов в банках.
Жена Ростислава Шурмы Юлия получила в прошлом году почти 870 тысяч гривен дохода.
Кроме этого, в конце августа 2022 года семья арендовала в Германии дом площадью 421 кв. м и земельный участок, площадь которого не указана.
Заместитель председателя ОП хранит наличными 400 тысяч гривен, 50,9 тысяч долларов и 46 тысяч евро и на банковских счетах более 2,5 млн грн и почти 20 тысяч евро (всего ориенторовочно 5 млн грн в эквиваленте).
Также в декларации указывается, что семья одолжила брату Ростислава Шурмы Олегу более 210 млн грн (более 5,5 млн долл в эквиваленте). Эта же информация есть и в декларации чиновника за 2021 год.
Новую недвижимость и машины ни чиновник, ни его жена в прошлом году не покупали.
Напоминаем:
Сумма заработной платы председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии в 2022 году составила менее полумиллиона гривен, в то же время доход его жены от предпринимательства был в четыре раза больше.
Вице-премьер по восстановлению - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков задекларировал свои доходы за 2021 и 2022 годы.
Экономическая правда