Шурма в прошлом году задекларировал 680 тысяч доходов и сбережений на 5 миллионов

Ростислав Шурма Дмитрий Ларин, УП

Заместитель председателя Офиса президента Ростислав Шурма в 2022 году получил 681,5 тысячи гривень дохода, из них зарплата по месту работы составила 415,6 тысяч гривень.

Об этом свидетельствуют данные декларации чиновника в Едином государственном реестре лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Доход Шурмы составили зарплата по основному месту работы в Офисе президента и проценты от вкладов в банках.

Жена Ростислава Шурмы Юлия получила в прошлом году почти 870 тысяч гривен дохода.

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Кроме этого, в конце августа 2022 года семья арендовала в Германии дом площадью 421 кв. м и земельный участок, площадь которого не указана.

Заместитель председателя ОП хранит наличными 400 тысяч гривен, 50,9 тысяч долларов и 46 тысяч евро и на банковских счетах более 2,5 млн грн и почти 20 тысяч евро (всего ориенторовочно 5 млн грн в эквиваленте).

Также в декларации указывается, что семья одолжила брату Ростислава Шурмы Олегу более 210 млн грн (более 5,5 млн долл в эквиваленте). Эта же информация есть и в декларации чиновника за 2021 год.

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Новую недвижимость и машины ни чиновник, ни его жена в прошлом году не покупали.

Напоминаем:

Сумма заработной платы председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии в 2022 году составила менее полумиллиона гривен, в то же время доход его жены от предпринимательства был в четыре раза больше.

Вице-премьер по восстановлению - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков задекларировал свои доходы за 2021 и 2022 годы.

Экономическая правда