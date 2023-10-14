Все разделы
Укр / Рус

С начала большой войны Украина получила почти 33 миллиарда долларов от стран G7

Суббота, 14 октября 2023, 11:53 - Игорь Пилипив

С начала большой войны стран G7 направили в госбюджет почти 33 млрд долларов, что составляет более половины всего внешнего финансирования за этот период. 

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко во время встречи с министрами финансов стран G7.

"С 24 февраля 2022 года G7 направили в государственный бюджет почти 33 млрд долларов. Более половины всего внешнего финансирования за этот период", - отметил Марченко. 

По словам министра финансов, льготное финансирование и гранты от стран G7 стали ключевыми в обеспечении сбалансированности госбюджета и финансировании критически важных расходов. 

Реклама:

Всего с начала полномасштабного вторжения Минфин привлек в госбюджет 64,9 млрд долл внешнего финансирования. Крупнейшие доноры - ЕС, США, МВФ, Канада, Япония, Всемирный банк, Великобритания и Германия. 

Кроме того, при обсуждении бюджетных потребностей Украины в 2024 году министр отметил значительную потребность в привлечении внешнего финансирования, чтобы обеспечить расходы в социальной сфере и на гуманитарную помощь. Дефицит прогнозируется в размере 42,9 млрд долл. 

Напомним:

Реклама:

Украина 22 сентября получила восьмой транш в размере 1,5 млрд евро в рамках масштабной макрофинансовой помощи в этом году от ЕС.

G7 Минфин госбюджет
Реклама:
Материалы по теме
Страны G7 заморозили 280 миллиардов долларов российских активов, их не разморозят до восстановления Украины 13 октября 2023, 10:55
Япония предложит лидерам G7 планы регулирования ИИ 8 октября 2023, 18:00
Россия экспортирует большую часть своей нефти без ценового потолка – FT 25 сентября 2023, 10:52
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте