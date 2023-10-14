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Від початку великої війни Україна отримала майже 33 мільярди доларів від країн G7

Субота, 14 жовтня 2023, 11:53 - Ігор Пилипів

Від початку великої війни країн G7 спрямували до держбюджету майже 33 млрд доларів, що є більш ніж половина всього зовнішнього фінансування за цей період. 

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко під час зустрічі з міністрами фінансів країн G7.

"Від 24 лютого 2022 року G7 спрямували до державного бюджету майже 33 млрд доларів. Більше половини всього зовнішнього фінансування за цей період", – зазначив Марченко. 

За словами міністра фінансів, пільгове фінансування та гранти від країн G7 стали ключовими у забезпеченні збалансованості держбюджету та фінансуванні критично важливих видатків. 

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Загалом з початку повномасштабного вторгнення Мінфін залучив до держбюджету 64,9 млрд дол зовнішнього фінансування. Найбільші донори — ЄС, США, МВФ, Канада, Японія, Світовий банк, Велика Британія та Німеччина. 

Крім того, під час обговорення бюджетних потреб України у 2024 році міністр наголосив на значній потребі у залученні зовнішнього фінансування, аби забезпечити видатки у соціальній сфері та на гуманітарну допомогу. Дефіцит прогнозується у розмірі 42,9 млрд дол. 

Нагадаємо:

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Україна 22 вересня отримала восьмий транш у розмірі 1,5 млрд євро у рамках масштабної макрофінансової допомоги цьогорічної від ЄС.

G7 Мінфін держбюджет
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