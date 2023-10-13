Страны G7 заморозили 280 миллиардов долларов российских активов, их не разморозят до восстановления Украины

Министры финансов и руководители центробанков стран "Группы семи" в совместном заявлении в четверг обязались держать замороженными активы России до тех пор, пока она не компенсирует нанесенный Украине в результате полномасштабного вторжения ущерб.

Заявление финансовых представителей стран G7 цитирует "Европейская правда".

Руководители Минфинов и центробанков подчеркнули, что будут изучать "все возможные пути оказания помощи Украине в соответствии с нашими правовыми системами и международным правом", в том числе и с использованием замороженных суверенных активов РФ.

Рабочая группа по вопросам российских элит, доверенных лиц и олигархов (REPO), образованная по инициативе G7, насчитала замороженных российских суверенных активов в примерно 280 миллиардов долларов, и эта сумма будет уточняться в течение следующих месяцев, говорится в заявлении.

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"Мы напоминаем и подтверждаем заявление наших лидеров о том, что, согласно нашим правовым системам, суверенные активы России в наших юрисдикциях будут оставаться обездвиженными до тех пор, пока Россия не заплатит за ущерб, который она нанесла Украине", – подчеркнули представители G7.

Они также пообещали вводить и применять санкции и другие экономические меры для дальнейшего подрыва "способности России вести незаконную, неоправданную и неспровоцированную агрессивную войну", а также предотвращать их обхождение.

Проблема с использованием суверенных активов России заключается в том, что они юридически принадлежат государству и, в отличие от частных активов, механизма их конфискации не существует. Как известно, Соединенные Штаты работают с европейскими партнерами над созданием необходимой правовой базы для использования конфискованных активов РФ для восстановления Украины

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Накануне Бельгия объявила, что создала специальный фонд для поддержки Украины объемом 1,7 млрд евро, который наполняют из налогообложения замороженных в стране российских активов.

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Европейская правда