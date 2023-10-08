Япония предложит лидерам G7 планы регулирования ИИ

Премьер-министр Японии Фумио Кисида getty images

Премьер-министр Японии Фумио Кисида обнародует планы по регулированию разработчиков генеративного искусственного интеллекта (ИИ) во время онлайн-встречи G7.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что планы по регулированию направлены на борьбу с дезинформацией, помогая общественности различать изображения и информацию, сгенерированную ИИ.

Издание отмечает, что рекомендации могут быть предложены уже этой осенью во время онлайн-встречи G7.

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Кисида подчеркнул важность сбалансированного регулирования и предостережет от способности ИИ создавать сложные изображения и информацию, которые могут запутать общественность и угрожать экономике.

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Экономическая правда.