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Япония предложит лидерам G7 планы регулирования ИИ

Воскресенье, 8 октября 2023, 18:00 - Экономическая правда
Премьер-министр Японии Фумио Кисида
Премьер-министр Японии Фумио Кисида
getty images

Премьер-министр Японии Фумио Кисида обнародует планы по регулированию разработчиков генеративного искусственного интеллекта (ИИ) во время онлайн-встречи G7.

Об этом сообщает Bloomberg. 

Отмечается, что планы по регулированию направлены на борьбу с дезинформацией, помогая общественности различать изображения и информацию, сгенерированную ИИ. 

Издание отмечает, что рекомендации могут быть предложены уже этой осенью во время онлайн-встречи G7.

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Кисида подчеркнул важность сбалансированного регулирования и предостережет от способности ИИ создавать сложные изображения и информацию, которые могут запутать общественность и угрожать экономике.

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Экономическая правда.

Япония G7
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