В "Приват24" запустили единое меню коммуникаций клиентов с банком

В обновленной версии "Приват24" запустили новое единое меню "Коммуникации", где можно связаться с банком через "Помощь онлайн", мессенджеры или напрямую позвонить в банк.

Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

"В новом меню пользователи найдут информацию о поданных ранее поданных заявках и могут напрямую сообщить банку о подозрении на мошенничество.

Также в меню Коммуникации вы найдете дополнительные номера телефонов банка, всегда актуальную карту отделений, банкоматов и терминалов, наши официальные страницы в социальных сетях", - добавили в банке.

Экономическая правда