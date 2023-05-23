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В "Приват24" запустили единое меню коммуникаций клиентов с банком

Вторник, 23 мая 2023, 11:59 - Экономическая правда

В обновленной версии "Приват24" запустили новое единое меню "Коммуникации", где можно связаться с банком через "Помощь онлайн", мессенджеры или напрямую позвонить в банк.

Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

"В новом меню пользователи найдут информацию о поданных ранее поданных заявках и могут напрямую сообщить банку о подозрении на мошенничество.

Также в меню Коммуникации вы найдете дополнительные номера телефонов банка, всегда актуальную карту отделений, банкоматов и терминалов, наши официальные страницы в социальных сетях", - добавили в банке.

Экономическая правда

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