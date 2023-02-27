Казахстанская биржа прекратила торги акциями российских компаний из-за санкций

Казахстанская фондовая биржа (KASE) решила исключить из листинга акции некоторых российских компаний, в том числе "Яндекса".

Об этом пишет российское издание РБК.

"У нас был приостановлен листинг некоторых российских акций. Это связано, во-первых, с санкционным режимом. Во-вторых, с трудом проведение расчетов и торговли между Россией и Казахстаном ценными бумагами. На данный момент по ряду этих бумаг мы приняли решение о делистинге. Точное количество не могу сказать", – объяснила председатель правления биржи Алина Алдамберген.

Торги акциями российских компаний, среди которых "Газпром", "Норникель", ЛУКОЙЛ, и "Магнит", Сбербанк, ВТБ и некоторые другие, были приостановлены на KASE еще 1 марта прошлого года.

С 15 марта из официального списка KASE будут исключены акции "Яндекса".

"Казахстанская фондовая биржа за последний год усилила соблюдение режима санкций в отношении этой компании. Есть определенные санкционные нюансы, поэтому нам пришлось принять решение о делистинге", — объяснила Алдамберген делистинг акций Яндекса.