Бывшие рестораны McDonald's в Казахстане открылись снова, но без принадлежности к бренду

Несколько ресторанов, ранее работавших под брендом McDonald's в Казахстане, снова открылись после того, как американская компания вышла с местного рынка, но без бренда.

Об этом сообщает Reuters.

Бывший лицензиат Food Solutions KZ заявил в своем заявлении, что будет сохранять "стандарты высокого качества и обслуживания, принятые ранее", и в скором времени представит свой новый бренд.

Рестораны предлагают клиентам бургеры под общими названиями, в частности "чизбургер".

Ранее в этом месяце McDonald's и Food Solutions KZ разорвали лицензионное соглашение из-за проблем со снабжением. Источники Reuters сообщили, что McDonald's Казахстан прекратил закупать продукты из России и имел проблемы с их заменой.

Food Solutions KZ не сообщила, заменила ли она какие-либо компоненты, такие как котлеты из говядины, казахскими продуктами, и отказалась комментировать какие-либо другие вопросы.

Новое меню ресторанов включает в себя такие продукты, как бургеры с говядиной, курицей и рыбой, а также куриные наггетсы, картофель фри и мороженое.

Напоминаем:

Сеть ресторанов McDonald's в Казахстане снабжалась мясной продукцией и полуфабрикатами российского производства, но в связи с уходом сети из РФ возникла проблема с поставками сырья.

Российский бренд-преемник McDonald's – "Смачно и точка" – подал заявку на регистрацию своих торговых марок в Казахстане после выхода американской компании с его рынка.