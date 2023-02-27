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Казахстанська біржа припинила торги акціями російських компаній через санкції

Понеділок, 27 лютого 2023, 19:15 - Анастасія Жарикова

Казахстанська фондова біржа (KASE) вирішила виключити з лістингу акції деяких російських компаній, зокрема "Яндекса".

Про це пише російське видання РБК.

"У нас було припинено лістинг деяких російських акцій. Це було пов'язано, по-перше, із санкційним режимом. По-друге, з трудом проведення розрахунків і торгівлі між Росією та Казахстаном цінними паперами. На даний момент по ряду цих паперів ми ухвалили рішення про делістинг. Точну кількість не можу сказати", - пояснила голова правління біржі Аліна Алдамберген.

Торги акціями російських компаній, серед яких "Газпром", "Норнікель", ЛУКОЙЛ, и"Магніт", Сбербанк, ВТБ та деяких інших, були припинені на KASE ще 1 березня торік.

З 15 березня з офіційного списку KASE будуть виключені акції "Яндекса".

"Казахстанська фондова біржа за останній рік посилила дотримання режиму санкцій щодо цієї компанії. Є певні санкційні нюанси, тому нам довелося ухвалити рішення про делістинг", — пояснила Алдамберген делістинг акцій "Яндекса".

Казахстан біржа акції
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