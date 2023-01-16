Российский бренд-преемник McDonald's подал заявку на торговую марку в Казахстане

Российский бренд-преемник McDonald's - "Вкусно и точка" - подал заявку на регистрацию своих торговых марок в Казахстане после ухода американской компании с его рынка.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление правительства Казахстана.

McDonald's и его казахстанский лицензиат разорвали свое соглашение в этом месяце, сославшись на проблемы с поставками.

Ранее Reuters писало со ссылкой на источники, что McDonald's Kazakhstan перестал покупать поставки из России и имел проблемы с их заменой.

"McDonald's закрыл свои российские рестораны вскоре после того, как Москва отправила десятки тысяч военных в Украину в феврале прошлого года, в конечном итоге продав их местному лицензиату Александру Говору, который представил бренд "Вкусно и точка" в июне", - напомнило агентство.

Российская компания не сразу ответила на запрос о комментарии.

Напомним:

Сеть ресторанов McDonald's в Казахстане обеспечивалась мясной продукцией и полуфабрикатами российского производства, но в связи с уходом сети из РФ возникла проблема с поставками сырья.

Сообщалось, что McDonald's намерен покинуть Казахстан после того, как сбои, вызванные вторжением России в Украину, оставили страну без замены российских поставок мяса.

Экономическая правда