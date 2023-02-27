Казахстан ликвидировал торговое представительство в России, но все еще называет ее основным партнером

Правительство Казахстана приняло постановление от 22 февраля 2023 г. "О некоторых вопросах Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан", которым ликвидировало торговое представительство в РФ.

Об этом сообщает Zakon.kz.

"Ликвидировать государственное учреждение "Торговое представительство Республики Казахстан в Российской Федерации" Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан", - говорится в документе.

Документ вступил в силу со дня его подписания.

В начале февраля в Министерстве торговли Казахстана объяснили, что закрывают торгпредство в России потому, что уже решены все поставленные перед ним задачи. В этой связи в рамках оптимизации его сотрудников решено направить в другие страны.

В ведомстве добавили, что это решение не повлияет на функционирование торгового представительства России в Казахстане и развитие двустороннего торгово-экономического сотрудничества в целом.

Также в Минторге подчеркнули, что РФ по-прежнему является основным торгово-экономическим партнером Казахстана.