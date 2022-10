США продадут 10,2 миллиона баррелей резервной нефти из-за решения ОПЕК+ сократить добычу 

Согласно данным, опубликованным Министерством энергетики США, восемь компаний получили в общей сложности 10,15 млн баррелей нефти, что немного больше, чем было предложено из Стратегического резерва нефти в предыдущем выпуске.

Об этом сообщает Bloomberg.

Продажа нефти из стратегического резерва произошла после неожиданного шага альянса ОПЕК+, который фактически сократит мировые поставки сырой нефти примерно на 1 миллион баррелей в день.

Администрация Байдена выразила разочарование решением картеля и надеется, что повышение цен на нефть не приведет к стремительному росту внутренних цен на топливо непосредственно перед промежуточными выборами.

Ранее Министерство энергетики США объявило о планах распределить 180 миллионов баррелей из стратегических запасов вскоре после вторжения России в Украину в конце февраля.

Среди других успешных участников этого последнего тендера были Atlantic Trading & Marketing Inc., Equinor Marketing & Trading, Macquarie Commodities Trading US LLC, Motiva Enterprises LLC, Phillips 66, Shell Trading (US) Company и Valero Marketing and Supply Company.

Согласно заявлению, поставки сырой нефти будут происходить из хранилищ West Hackberry, Луизиана, и Big Hill, Техас, SPR в ноябре.

Напомним:

Президент США Джо Байден назвал недальновидным решение ОПЕК+ сократить добычу нефти, "пока мировая экономика имеет дело с продолжающимся негативным влиянием вторжения Путина в Украину".

Ключевые министры ОПЕК+ согласовали сокращение добычи нефти на 2 млн баррелей в день.