Комітет ОПЕК+ погодився скоротити добовий видобуток нафти на 2 мільйони барелів – Reuters

Ключові міністри ОПЕК+ погодили скорочення видобутку нафти на 2 млн барелів на день.

Про це пише Reuters з посиланням на 3 джерела в ОПЕК+.

"Три джерела в ОПЕК+ повідомили, що ключові міністри ОПЕК+ (спільний міністерський моніторинговий комітет) погодили скорочення видобутку нафти на 2 мільйони барелів на день", - пише агентство.

На тлі цього повідомлення вартість нафти марки Brent на лондонській біржі ICE піднялася вище за $93 за барель вперше з 21 вересня.

Це найбільше скорочення видобутку нафти з часів пандемії COVID у 2020 році. Воно діятиме з листопада.

Перед цим Reuters писало про очікування, що ОПЕК+ налаштоване на серйозне скорочення цільових показників видобутку нафти, незважаючи на тиск з боку Сполучених Штатів та інших країн.

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"Потенційне скорочення ОПЕК+ може спровокувати відновлення цін на нафту, які впали приблизно до 90 доларів зі 120 доларів три місяці тому через побоювання глобальної економічної рецесії, зростання процентних ставок у США та зміцнення долара", - пише агентство.

Зазначалось, що ОПЕК+, до якої входять Саудівська Аравія та Росія, працює над скороченням видобутку на 1-2 мільйони барелів на день.

При цьому Сполучені Штати підштовхувалиОПЕК не продовжувати скорочення.

"Можуть бути подальші політичні реакції з боку США, включаючи додатковий випуск стратегічних запасів", - заявили в Citi, маючи на увазі антимонопольний законопроєкт США проти ОПЕК.

JP Morgan також заявив, що очікує, що Вашингтон вживе контрзаходи, вивільнивши додаткові запаси нафти.

"Рішення технічне, а не політичне", - сказав журналістам міністр енергетики Об’єднаних Арабських Еміратів Сухайль аль-Мазруї.

"Ми не будемо використовувати його як політичну організацію", - сказав він, додавши, що занепокоєння щодо глобальної рецесії буде однією з ключових тем.

Нагадаємо:

Саудівська Аравія та Росія наполягають на серйозних скороченнях видобутку нафти напередодні зустрічі картелю ОПЕК+ у середу, що, ймовірно, спричинять контрзаходи США.

Ціни на нафту незначно змінились у середу напередодні зустрічі країн-виробників ОПЕК+, де вони обговорять скорочення видобутку нафти.

Економічна правда