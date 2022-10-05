Байден отреагировал на решение ОПЕК+ сократить добычу нефти: что будут делать США

Президент США Джо Байден назвал недальновидным решение ОПЕК+ сократить добычу нефти, "пока мировая экономика имеет дело с продолжающимся негативным влиянием вторжения Путина в Украину".

Об этом говорится в заявлении на сайте Белого дома.

"В то время, когда поддержка глобальных поставок энергии имеет первостепенное значение, это решение будет иметь наиболее негативное влияние на страны с низким и средним уровнем дохода, которые уже страдают от высоких цен на энергоносители", - подчеркнули в Белом доме.

Там добавляют, что работа Байдена совместно с союзниками по всему миру помогла снизить цены на газ в США: с начала лета цены на газ снизились на 1,20 доллара, а самая распространенная цена на заправочных станциях составляет 3,29 доллара за галлон.

По указанию Байдена Министерство энергетики США поставит на рынок еще 10 миллионов баррелей из стратегического резерва нефти в следующем месяце.

"Президент будет продолжать управлять высвобождениями из SPR (Стратегический нефтяной резерв США – ред.), чтобы защитить американских потребителей и способствовать энергетической безопасности, и он поручает министру энергетики изучить какие-либо дополнительные действия для продолжения увеличения внутреннего производства в ближайшей перспективе", - добавил Белый дом.

Администрация Байдена также проведет консультации с Конгрессом о дополнительных инструментах и ​​полномочиях по уменьшению контроля ОПЕК над ценами на энергоносители, говорится в заявлении.

ВИДЕО ДНЯ

"Сегодняшнее объявление ОПЕК+ является напоминанием о том, почему так важно, чтобы Соединенные Штаты снизили свою зависимость от иностранных источников ископаемого топлива.

США сейчас готовы сделать самые значительные инвестиции в ускорение перехода на чистую энергию, одновременно повышая энергетическую безопасность, усиливая нашу зависимость от чистой энергии и энергетических технологий, произведенных США и США", - резюмировали в администрации Байдена.

Напомним:

Ключевые министры ОПЕК+ согласовали сокращение добычи нефти на 2 млн баррелей в день.

Это самое большое сокращение добычи нефти со времен пандемии COVID в 2020 году. Он будет действовать с ноября.

В пресс-релизе ОПЕК+ уточнили, что сокращение на 2 млн б/д будет от квот, а не от реальной добычи. Учитывая пропорцию квот и их выполнение в сентябре, снижение будет меньше 1 млн б/д (по подсчетам Bloomberg, 880 тысяч б/д).

Экономическая правда