В апреле бизнес второй месяц подряд положительно оценил текущие результаты своей деятельности, адаптировавшись к сложным условиям полномасштабной войны.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Нацбанком.

"Оптимистичные прогнозы относительно международного финансирования, налаживание логистических цепей, сезонное оживление бизнеса и увеличение внутреннего спроса, а также замедление темпов инфляции способствовали позитивным настроениям респондентов всех секторов в ближайшей перспективе.

В то же время сдерживающими факторами остаются повреждения энергетических объектов, увеличение расходов на логистику и оплату труда и нехватка квалифицированных кадров", - говорится в сообщении.

Реклама:

Отмечается, что в апреле индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), который Нацбанк рассчитывает ежемесячно, за исключением вынужденного перерыва в марте - мае 2022 года, вырос до 52,3 с 52 в марте.

Предприятия строительства продемонстрировали оптимистичные ожидания относительно экономических результатов своей деятельности, учитывая бюджетное финансирование на восстановление инфраструктуры, увеличение внутреннего спроса и благоприятные погодные условия: секторальный индекс в апреле составил 53,4 по сравнению с 53,5 в марте, добавили в НБУ.

В то же время предприятия сферы услуг улучшили ожидания относительно своих экономических перспектив благодаря сезонному оживлению потребительского спроса, расширению морского коридора и замедлению темпов инфляции: секторальный индекс вырос до 53,1 в апреле с 50,6 в марте.

Реклама:

"Респонденты усилили свои прогнозы относительно роста объемов новых заказов, оказанных услуг, а также услуг при их выполнении", - говорится в сообщении.

При этом предприятия торговли несколько ослабили положительные оценки своей деловой активности, учитывая негативное влияние от увеличения логистических расходов из-за блокирования западной границы: секторальный индекс в апреле составил 51,8 (в марте был 55,1).

Сообщается, что торговые компании менее уверенно ожидали увеличения объемов товарооборота и объемов закупки товаров для продажи.

"Респонденты сохранили положительные прогнозы относительно роста стоимости товаров, закупленных для продажи, и ослабили оценки по уменьшению торговой маржи", - добавили в НБУ.

Предприятия промышленности сохранили положительные оценки результатов своей деятельности на ближайшую перспективу благодаря налаживанию логистических цепей, устойчивому потребительскому спросу и замедлению инфляции: секторальный индекс в апреле составил 51,7 (в марте - 51).

Ежемесячный опрос предприятий проводился с 4 по 23 апреля 2024 года. В опросе приняли участие 447 предприятий. Результаты опросов отражают только мнение респондентов - руководителей предприятий, а не оценки НБУ.

Напомним:

Украинский бизнес в марте 2024 года впервые за пять месяцев подряд положительно оценил текущие результаты своей деятельности.

Экономическая правда