Экспорт дизтоплива из российских портов в апреле упал на четверть

Экспорт дизтоплива и газойля из российских портов в апреле уменьшился на 26%, до 3,07 млн тонн.

Об этом пишет издание enkorr со ссылкой на данные Консалтинговой группы "А-95".

"Сокращение поставок обусловлено уменьшением производства из-за плановых ремонтных работ и внеплановых остановок вследствие атак украинских БпЛА по установкам первичной переработки нефти", - пишет издание.

Дополнительным фактором, который влияет на экспортную активность российских и белорусских компаний, является сезонный рост спроса во время весенней посевной.

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В апреле уменьшение объемов перевалки наблюдалось как в портах Балтии, так и в Черном море и на Дальнем Востоке.

В прошлом месяце объемы экспорта через балтийские терминалы сократились на 28%, до 1,78 млн тонн. Из портов Черного моря отправки уменьшились на 15%, до 1,28 млн тонн. Экспорт дизеля и газойля с дальневосточных терминалов упал более чем в семь раз - до 23 тыс. тонн.

В мае объемы морского экспорта дистиллятов из российских портов будут сохраняться на низком уровне из-за ремонтных работ на НПЗ. Кроме того, с конца апреля возобновились атаки украинских БпЛА на объекты топливной инфраструктуры. В ночь на 28 апреля ударам подверглись Ильский и славянский НПЗ в краснодарском крае, а 30 апреля было повторно повреждено оборудование на рязанском НПЗ "Роснефти".

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Напомним:

Отгрузки российских газойлей и дизтоплива в порты других стран за неделю 15-21 апреля выросли на 36% и составили 821 тысячу тонн (с 603 тысяч тонн). В частности, порты Бразилии приняли топлива в 3,7 раза больше, чем неделю назад.

Недельный морской экспорт автомобильных бензинов из российских портов упал до полугодового минимума - 54 тысяч тонн.