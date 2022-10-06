Нефть торгуется около трехнедельных максимумов после решения ОПЕК+ сократить добычу

Цены на нефть в четверг стабилизировались возле трехнедельных максимумов после того, как ОПЕК+ договорилась о сокращении добычи примерно на 2 миллиона баррелей в день, что является наибольшим сокращением с 2020 года.

Об этом пишет Reuters.

Как изменились цены

Декабрьские фьючерсы на нефть Brent выросли на 4 цента до 93,41 доллара за баррель до 05:38 по Гринвичу после роста на 1,7% на предыдущей сессии.

Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) с поставкой в ​​ноябре выросли на 2 цента до 87,78 долларов за баррель, после увеличившегося на 1,4% во вторник.

Причины изменения цен

Соглашение между странами-членами ОПЕК+, заключенное накануне эмбарго Европейского Союза на российскую нефть, приведет к сокращению поставок на и без того ограниченном рынке, усиливая инфляцию, пишет Reuters.

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Учитывая, что добыча в некоторых странах ОПЕК+ ниже целевого уровня, фактическое сокращение будет меньше, чем сокращение на 2 миллиона баррелей в сутки, согласованное на встрече.

Министр энергетики Саудовской Аравии Абдулазиз бин Салман заявил, что реальное сокращение поставок составит примерно от 1 до 1,1 миллиона баррелей в сутки, и это ответ на рост процентных ставок на Западе и ослабление мировой экономики.

Администрация президента США Джо Байдена раскритиковала соглашение как "недальновидное". В Белом доме заявили, что президент Джо Байден продолжит оценивать, следует ли выпускать дополнительные стратегические запасы нефти для снижения цен.

Белый дом заявил, что будет консультироваться с Конгрессом о дополнительных путях уменьшения контроля ОПЕК и ее союзников над ценами на энергоносители.

Напомним:

Ключевые министры ОПЕК+ согласовали сокращение добычи нефти на 2 млн баррелей в день.

Это самое большое сокращение добычи нефти со времен пандемии COVID в 2020 году. Он будет действовать с ноября.

В пресс-релизе ОПЕК+ уточнили, что сокращение на 2 млн б/д будет от квот, а не от реальной добычи. Учитывая пропорцию квот и их выполнение в сентябре, снижение будет меньше 1 млн б/д (по подсчетам Bloomberg, 880 тысяч б/д).

Президент США Джо Байден назвал недальновидным решение ОПЕК+ сократить добычу нефти, "пока мировая экономика имеет дело с продолжающимся негативным влиянием вторжения Путина в Украину".

Экономическая правда