Нефть торгуется около трехнедельных максимумов после решения ОПЕК+ сократить добычу
Цены на нефть в четверг стабилизировались возле трехнедельных максимумов после того, как ОПЕК+ договорилась о сокращении добычи примерно на 2 миллиона баррелей в день, что является наибольшим сокращением с 2020 года.
Об этом пишет Reuters.
Как изменились цены
Декабрьские фьючерсы на нефть Brent выросли на 4 цента до 93,41 доллара за баррель до 05:38 по Гринвичу после роста на 1,7% на предыдущей сессии.
Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) с поставкой в ноябре выросли на 2 цента до 87,78 долларов за баррель, после увеличившегося на 1,4% во вторник.
Причины изменения цен
Соглашение между странами-членами ОПЕК+, заключенное накануне эмбарго Европейского Союза на российскую нефть, приведет к сокращению поставок на и без того ограниченном рынке, усиливая инфляцию, пишет Reuters.
Учитывая, что добыча в некоторых странах ОПЕК+ ниже целевого уровня, фактическое сокращение будет меньше, чем сокращение на 2 миллиона баррелей в сутки, согласованное на встрече.
Министр энергетики Саудовской Аравии Абдулазиз бин Салман заявил, что реальное сокращение поставок составит примерно от 1 до 1,1 миллиона баррелей в сутки, и это ответ на рост процентных ставок на Западе и ослабление мировой экономики.
Администрация президента США Джо Байдена раскритиковала соглашение как "недальновидное". В Белом доме заявили, что президент Джо Байден продолжит оценивать, следует ли выпускать дополнительные стратегические запасы нефти для снижения цен.
Белый дом заявил, что будет консультироваться с Конгрессом о дополнительных путях уменьшения контроля ОПЕК и ее союзников над ценами на энергоносители.
Напомним:
Ключевые министры ОПЕК+ согласовали сокращение добычи нефти на 2 млн баррелей в день.
Это самое большое сокращение добычи нефти со времен пандемии COVID в 2020 году. Он будет действовать с ноября.
В пресс-релизе ОПЕК+ уточнили, что сокращение на 2 млн б/д будет от квот, а не от реальной добычи. Учитывая пропорцию квот и их выполнение в сентябре, снижение будет меньше 1 млн б/д (по подсчетам Bloomberg, 880 тысяч б/д).
Президент США Джо Байден назвал недальновидным решение ОПЕК+ сократить добычу нефти, "пока мировая экономика имеет дело с продолжающимся негативным влиянием вторжения Путина в Украину".
Экономическая правда