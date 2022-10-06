Нефть: аналитики ожидают роста цен выше 100 долларов за баррель после решения ОПЕК+

Решение стран ОПЕК+ сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки с ноября приведет к росту цен выше $100 и заставит США использовать свои стратегические запасы,

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на опрошенных аналитиков.

При этом фактическое сокращение, вероятно, составит около 1 млн баррелей, причем на долю Саудовской Аравии придется больше половины.

Аналитики Morgan Stanley заявили, что цена на нефть марки Brent "приблизится к $100 за баррель быстрее, чем мы предполагали раньше".

Банк повысил свой прогноз по цене Brent на первые три месяца 2023 года на $5, до $100 за баррель, сохранив свой прогноз на следующие три квартала.

У Goldman Sachs также повысили прогноз по цене марки Brent в четвертом квартале - на $10, до $110 за баррель.

"Все события, которые мы наблюдаем в сфере предложения на данный момент, в значительной степени готовят почву для того, что, по нашему мнению, цены будут выше в конце этого года", - сказал глава отдела энергетических исследований банка Дэмиен Курвалин.

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В UBS Group ожидают, что цена на нефть Brent поднимется выше 100 долларов в течение следующих кварталов.

"Сокращение добычи ОПЕК+ будет сочетаться с европейским запретом на импорт российской нефти", – говорят аналитики.

ING Groep NV

Решения стран ОПЕК+ достаточно, чтобы резко изменить баланс и подтолкнуть рынок к дефициту на весь 2023 год, заявил руководитель отдела сырьевой стратегии ING Groep NV в Сингапуре Уоррен Паттерсон.

Он отметил, что прогноз банка по марке Brent на уровне $97 в следующем году имеет явный потенциал роста. И назвал возможным дальнейшее извлечение нефти из стратегических резервов США, хотя эта мера и имеет лишь ограниченное влияние.

Citigroup

Хотя на бумаге сокращение большое, фактическое сокращение будет гораздо меньше, поскольку страны ОПЕК+ и сейчас не выполняют свои квоты, отметили аналитики банка, в том числе Франческо Марточчиа и Эд Морс. По их мнению, этот шаг может привести к неприятным последствиям для ОПЕК+, поскольку еще больше ударит по экономической активности и спросу на нефть.

RBC Capital Markets

Фактическое сокращение, вероятно, составит около 1 млн баррелей в день, причем на долю Саудовской Аравии придется больше половины, отмечают аналитики компании, в том числе Хелима Крофт. Хотя Белый дом дал понять, что возможны дальнейшие извлечения нефти из стратегического резерва, в ближайшее время это вряд ли произойдет.

SPI Asset Management

"Нефтяной комплекс занят оценкой сложностей фактического сокращения, учитывая несоответствие между добычей и квотой", - сказал управляющий партнер компании Стивен Иннес. По его словам, нефть марки Brent может подняться выше $100 в ближайшие несколько кварталов.

Напомним:

Ключевые министры ОПЕК+ согласовали сокращение добычи нефти на 2 млн баррелей в день.

Это самое большое сокращение добычи нефти со времен пандемии COVID в 2020 году. Он будет действовать с ноября.

В пресс-релизе ОПЕК+ уточнили, что сокращение на 2 млн б/д будет от квот, а не от реальной добычи. Учитывая пропорцию квот и их выполнение в сентябре, снижение будет меньше 1 млн б/д (по подсчетам Bloomberg, 880 тысяч б/д).

Президент США Джо Байден назвал недальновидным решение ОПЕК+ сократить добычу нефти, "пока мировая экономика имеет дело с продолжающимся негативным влиянием вторжения Путина в Украину".

Цены на нефть в четверг стабилизировались возле трехнедельных максимумов после того, как ОПЕК+ договорилась о сокращении добычи примерно на 2 миллиона баррелей в день, что является наибольшим сокращением с 2020 года.

Экономическая правда