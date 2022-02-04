Все разделы
Укр / Рус

Twitter тестирует кнопку "против" во всем мире

Пятница, 4 февраля 2022, 19:55
 
unsplash

Социальная сеть Twitter расширила географию теста кнопки "против" на весь мир и подумывает над тем, чтобы сделать ее постоянной функцией.

Об этом сообщает The Verge.

Сначала возможность проголосовать "против" получила лишь небольшая группа пользователей компьютерной версии сайта, но вскоре эту функцию также расширят на пользователей iOS и Android.

В отличие от таких сайтов, как Reddit, общее количество нажатых за и против под публикацией не будет публичным в Twitter. Эта функция будет использоваться для настройки алгоритма, решающего, что именно показывать отдельным пользователям.

Ранние наблюдения обнаружили, что пользователи голосуют против публикаций в случае, если считают их нерелевантными или оскорбительными. То есть чаще всего таким образом обозначают контент, который не желают видеть.

В Twitter пришли к выводу, что такая функция улучшит опыт пользователей в соцсети и допускают, что она может стать постоянной.

В то время как голосование "не нравится" под контентом помогает удобно настроить свою ленту, оно может повлечь за собой и ряд проблем, например - кибербуллинг.

Ранее такая функция была доступна в YouTube, но с ноября прошлого года именно из-за этих трудностей платформа убрала публичный счетчик из-под видео.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Twitter

powered by lun.ua
Материалы по теме
Twitter тестирует функцию фото и видеореакций на твиты 10 января 2022, 14:30
Глава Twitter Дорси уходит с должности 29 ноября 2021, 18:15
После опроса в Twitter Маск продал часть акций Tesla 11 ноября 2021, 09:00
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте