Twitter тестирует кнопку "против" во всем мире

Социальная сеть Twitter расширила географию теста кнопки "против" на весь мир и подумывает над тем, чтобы сделать ее постоянной функцией.

Об этом сообщает The Verge.

Сначала возможность проголосовать "против" получила лишь небольшая группа пользователей компьютерной версии сайта, но вскоре эту функцию также расширят на пользователей iOS и Android.

В отличие от таких сайтов, как Reddit, общее количество нажатых за и против под публикацией не будет публичным в Twitter. Эта функция будет использоваться для настройки алгоритма, решающего, что именно показывать отдельным пользователям.

We learned a lot about the types of replies you don't find relevant and we're expanding this test –– more of you on web and soon iOS and Android will have the option to use reply downvoting.



Downvotes aren’t public, but they'll help inform us of the content people want to see. https://t.co/g8LcTpQqDv pic.twitter.com/wm5MmdR4Xh