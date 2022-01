Twitter тестирует функцию фото и видеореакций на твиты

Twitter объявил, что тестирует функцию фото и видеореакций на твиты, где можно будет вместо публикации текстового ответа вставить копию твита в собственное фото/видео и опубликовать его в ленте.

Об этом соцсеть сообщила в своем блоге.

Функция "Цитировать твит с реакцией" доступна только для ограниченного количества пользователей iOS.

The Verge пишет, что эта функция похожа на видеоответы TikTok, которые Instagram недавно скопировал для Reels.

"Некоторые пользователи Twitter, а также сотрудники The Verge выразили обеспокоенность тем, что эти твиты с реакциями могут использовать для преследования.

Хотя платформе относительно легко модерировать регулярные твиты с цитатами, труднее программно сканировать содержимое фотографии или видео. Некоторые другие функции Twitter включают смягчение, например, возможность отказаться от обозначения фотографий или ограничения того, кто может отвечать на ваши твиты", - пишет издание.

Tweet reaction videos can now start on Twitter!



Testing on iOS: when you tap the Retweet icon, choose “Quote Tweet with reaction” to create and customize your very own Tweet Take –– a reaction video (or photo) with the Tweet embedded. pic.twitter.com/1E30F8rKYh