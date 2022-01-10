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Twitter тестирует функцию фото и видеореакций на твиты

Понедельник, 10 января 2022, 14:30
 
фото: twitter

Twitter объявил, что тестирует функцию фото и видеореакций на твиты, где можно будет вместо публикации текстового ответа вставить копию твита в собственное фото/видео и опубликовать его в ленте.

Об этом соцсеть сообщила в своем блоге.

Функция "Цитировать твит с реакцией" доступна только для ограниченного количества пользователей iOS.

The Verge пишет, что эта функция похожа на видеоответы TikTok, которые Instagram недавно скопировал для Reels.

"Некоторые пользователи Twitter, а также сотрудники The Verge выразили обеспокоенность тем, что эти твиты с реакциями могут использовать для преследования.

Хотя платформе относительно легко модерировать регулярные твиты с цитатами, труднее программно сканировать содержимое фотографии или видео. Некоторые другие функции Twitter включают смягчение, например, возможность отказаться от обозначения фотографий или ограничения того, кто может отвечать на ваши твиты", - пишет издание.

В то же время в Twitter ответили, что "безопасность людей в Twitter является их приоритетом".

"Хотя мы не ожидаем, что новая функция будет использована в ущерб, мы будем внимательно следить за использованием продукта и гарантировать, что любые злоупотребления будут рассматриваться в соответствии с правилами Twitter", - заявила представительница Вивиана Виволл.

Она добавила, что сейчас пользователи не могут отключить эту функцию на своих страницах.

Экономическая правда

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