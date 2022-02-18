Глава Twitter уходит в отпуск по уходу за ребенком

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Новый гендиректор Twitter Параг Агравал возьмет "несколько недель" отпуска по уходу за новорожденным ребенком.

Об этом пишет Bloomberg.

Представитель Twitter подтвердила это и добавила, что Агравал намерен оставаться на связи с топ-менеджментом.

The Wall Street Journal уточняет, что Агравал и его жена вскоре ждут рождения второго ребенка.

Как пишет Bloomberg, решение Агравала уйти в декретный отпуск спровоцировало дискуссию об отпусках по уходу за ребенком для родителей.

Так, сооснователь Reddit Алексис Оганян поддержал коллегу и предложил ему не спешить с возвращением на работу.

Он предположил, что Агравал может разбить отпуск на две части: несколько недель побыть дома, а оставшиеся дни использовать потом по пятницам для дополнительного выходного.

Агентство добавляет, что Twitter дает сотрудникам в общем 20 недель декретного отпуска.

Также в сети Агравала призвали использовать весь доступный ему срок отпуска, чтобы подать личный пример сотрудникам.

Агравал стал гендиректором Twitter в ноябре 2021 года. На тот момент он 10 лет работал в компании, с 2017-го – был техническим директором.

Он заменил на должности соучредителя сервиса, миллиардера Джека Дорси – тот развивает свой платежный сервис Block (бывший Square).

Экономическая правда