Марченко: Финансирование субсидий в октябре-ноябре требует корректив в госбюджете-2021

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Министр финансов Сергей Марченко заявил, что финансирование субсидий в октябре и ноябре требует корректив в госбюджете на 2021 год, но с учетом перевыполнения госбюджета по доходам это не является проблемой.

Об этом он сказал в интервью "Интерфакс-Украина".

"Да, финансирование субсидий - один из показателей, которые требуют корректив в бюджете на этот год", - заявил министр.

Марченко рассказал, что субсидии оплачиваются в начале следующего за отчетным месяцем. Таким образом, декабрьские субсидии будут оплачены в январе.

"Получается, только октябрь-ноябрь. Финансирование субсидий на этот период наиболее критическое, и мы сейчас думаем, как этот вопрос снять", - сказал он.

По его словам, времени на коррекцию достаточно и правительство готово выделить деньги.

"Мы говорили: после отопительного сезона проанализируем и сделаем выводы. Но правительство готово выделить средства, это не является проблемой. Учитывая перевыполнение бюджета, я не считаю это проблемой. Средств на субсидии хватит всем, у кого на это есть право", - заверил Марченко.

Напомним:

Никаких проблем или задержек в процессе назначения субсидий нет - по состоянию на начало августа субсидии уже назначены более 2,3 млн домохозяйств, заявляли в Минсоцполитики.

Сообщалось, что в отдельных городах переназначение субсидии на следующий период в автоматическом режиме проведено не в полном объеме - это может привести к несвоевременному получению гражданами пособия на оплату жилищно-коммунальных услуг.

В Минсоцполитики заявили, что в ближайшее время граждане получат причитающиеся им суммы жилищной субсидии за май - июнь текущего года в полном объеме.

Правительство внесло определенные коррективы в новые правила получения субсидий - в частности, новые изменения позволят передавать субсидии без подачи соответствующего заявления (за некоторыми исключениями).

В Минсоцполитики напомнили, что с мая произошли изменения в программе жилищных субсидий - для ее оформления на следующий период украинцы имеют 5 месяцев неотопительного периода.

С 1 мая все 100% украинцев, которые получают субсидию, будут получать ее живыми деньгами, также вводятся некоторые новые правила для тех, кому субсидии назначаться не будут.

Начиная с мая, получатели субсидий должны будут подать новую заявку на ее получение. Заявки можно будет подавать в течение следующих 5 месяцев. Сделать это можно в том числе онлайн или по почте.