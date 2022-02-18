Украина ожидает получить третий транш от МВФ на 700 миллионов долларов – глава Минфина

Сергей Марченко фото: ЭП

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что МВФ может выделить Украине транш на 700 млн долларов по результатам пересмотра программы stand-by – миссию Фонда ожидают в ближайшее время.

Об этом он сказал во время часа вопросов правительству в Верховной Раде.

"По результатам пересмотра ожидается получение третьего транша по программе на 700 млн долларов. Срок программы истекает в июне 2022 года", - отметил министр.

Марченко добавил, что Украина выполняет условия и структурные маяки по программе с МВФ, что приближает миссию фонда и пересмотр программы.

По его словам, по результатам последнего пересмотра ожидается получение дополнительно 1,5 млрд долларов.

В Минфине также надеются получить первый безусловный транш на 600 млн евро макрофинансовой помощи ЕС в конце марта - начале апреля этого года.

Марченко пояснил, что Украина получит второй транш после выполнения ряда мер по структурным реформам.

Больше о сотрудничестве с МВФ читайте в статье Ярослава Винокурова: Запоздавший транш. Что власти пообещали МВФ за 2,2 миллиарда долларов

Напоминаем:

Украина ведет переговоры о новой программе с МВФ, но любые переговоры о новой программе предполагают выполнение действующей, говорил ранее Марченко.

Глава финкомитета Верховной Рады Даниил Гетманцев считает, что Украина может пройти 2022 год без новой программы МВФ, несмотря на запланированные 550 млрд грн выплат по госдолгу.

В 2021 году сообщалось, что Национальный банк и Международный валютный фонд в следующем году начнут переговоры о новой программе сотрудничества.

Международный валютный фонд завершил первый пересмотр программы stand-by и согласовал выделение Украине второго транша в 700 млн долларов

Украина и Международный валютный фонд 18 октября достигли согласия на уровне персонала по первому пересмотру программы Stand-By.

Министр финансов Сергей Марченко рассказал, что правительство ожидает последующих пересмотров программы в марте и июне следующего года.

Экономическая правда