Глава Минсоцполитики о назначении субсидий: Никаких проблем или задержек нет

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Никаких проблем или задержек в процессе назначения субсидий нет - по состоянию на начало августа субсидии уже назначены более 2,3 млн домохозяйств.

Об этом во время заседания правительства заявила министр социальной политики Марина Лазебная.

"Процесс назначения жилищных субсидий продолжается. Никаких проблем или задержек нет. По состоянию на начало августа субсидии уже назначены более 2,3 млн домохозяйств, из них 1,9 млн - в автоматическом режиме.

В прошлом отопительном сезоне субсидии получали около 3 млн домохозяйств. То есть, на сегодня почти 80% прошлогодних субсидиантов помощь уже назначена. Остальные получат назначения с началом отопительного сезона, когда у домохозяйства возрастет потребность в государственной поддержке. Все, кто будут нуждаться субсидии, их получат", - рассказала министр.

Правительство на заседании также утвердило проект постановления о продлении действия увеличенных социальных норм для расчета субсидий на отдельные виды комуслуг.

"Главная цель проекта постановления Кабмина, которые мы рассматриваем, это продолжение действия увеличенных социальных норм для расчета субсидий на отдельные виды коммунальных услуг, которые были введены весной прошлого года.

Весной 2020 года, когда страна закрылась на карантин, были увеличены на 50% отдельные нормативы для ЖКХ, в частности, на электроэнергию, на газ для приготовления пищи и подогрева воды, на услуги по снабжению холодной и горячей воды. Ежемесячный денежный эквивалент увеличенных нормативов для домохозяйства составлял от 80 до 190 грн в зависимости от набора услуг.

Проект постановления предусматривает продление действия этого механизма для тех регионов, которые с началом отопительного сезона окажутся в "красной зоне" в случае новой волны COVID", - пояснила Лазебная.

По ее словам, людям не надо будет дополнительно обращаться в органы соцзащиты - увеличенные нормы будут введены автоматически.

Напомним:

В отдельных городах переназначение субсидии на следующий период в автоматическом режиме проведено не в полном объеме - это может привести к несвоевременному получению гражданами пособия на оплату жилищно-коммунальных услуг.

В Минсоцполитики заявили, что в ближайшее время граждане получат причитающиеся им суммы жилищной субсидии за май - июнь текущего года в полном объеме.

Правительство внесло определенные коррективы в новые правила получения субсидий - в частности, новые изменения позволят передавать субсидии без подачи соответствующего заявления (за некоторыми исключениями).

В Минсоцполитики напомнили, что с мая произошли изменения в программе жилищных субсидий - для ее оформления на следующий период украинцы имеют 5 месяцев неотопительного периода.

С 1 мая все 100% украинцев, которые получают субсидию, будут получать ее живыми деньгами, также вводятся некоторые новые правила для тех, кому субсидии назначаться не будут.

Начиная с мая, получатели субсидий должны будут подать новую заявку на ее получение. Заявки можно будет подавать в течение следующих 5 месяцев. Сделать это можно в том числе онлайн или по почте.

Экономическая правда