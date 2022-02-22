Минфин продал гособлигаций на 3,5 миллиарда

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Министерство финансов на аукционах ОВГЗ 22 февраля привлекло в госбюджет в эквиваленте 3,484 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина в Facebook.

Инвесторам предложили гособлигации в гривне со сроком обращения 3 месяца, 1 год, 1,5 года, 2 года и 4 года. А также – облигации в евро со сроком обращения 3 месяца.

Наибольший спрос был сосредоточен на 3-месячных ОВГЗ в гривне, от размещения которых в государственный бюджет привлекли 2,9 млрд гривен.

Средневзвешенные ставки по всем ценным бумагам, кроме 3-месячных ОВГЗ (+10 б.п.) в гривне, остались неизменными.

Так, средневзвешенная доходность 3-месячных ОВГЗ составила 11,60%, 1-летних – 11,93%, 1,5-летних – 12,00%, 2-летних – 13,00%, а 4-летних – 13, 09%.

От размещения номинированных в иностранной валюте ОВГЗ привлекли 7,2 млн. евро. Средневзвешенная ставка доходности по ОВГЗ номинированных в евро составила 1,75%.

Напоминаем:

Министерство финансов на аукционе 8 февраля продало облигаций внутреннего госзайма на 2 096 млн в эквиваленте.

Министерство финансов на аукционе 1 февраля продало облигаций внутреннего госзайма на 213,8 ​​млн грн в эквиваленте.

Министерство финансов на аукционе 25 января продало облигаций внутреннего займа на сумму 2,846 млрд грн: на 2,842 млрд – 3-месячные облигации и всего на 4 млн – на 1,5 года.

Министерство финансов 18 января продало облигаций внутреннего займа на сумму 4,15 млрд грн, больше всего – долларовых.

На первом аукционе по продаже облигаций внутреннего госзайма правительство привлекло в бюджет 3,9 млрд грн, при этом подняло ставки по почти всем бумагам.

Украинские евробонды стремительно падали в цене из-за риска полномасштабного вторжения в Украину после безрезультатных переговоров США и НАТО с Россией. Падение продолжилось 17 января.

ЭП подробно объясняла, чем это может угрожать финансово.

Угроза со стороны РФ повлияла также на курс слабеющей в течение последней недели гривны. В частности, НБУ заявил, что двигателем ослабления гривни является психологический фактор.

Экономическая правда