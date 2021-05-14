В Кабмине напомнили, что для переоформления субсидий есть 5 месяцев

В Минсоцполитики напомнили, что с мая произошли изменения в программе жилищных субсидий - для ее оформления на следующий период украинцы имеют 5 месяцев неотопительного периода.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Отмечается, что для оформления субсидии на следующий период следует подать подать обновленную заявление и декларацию.

"Во избежание образования очередей, на основании документов, поданных в течение всех 5 месяцев неотопительного периода, то есть в мае - сентябре 2021 года, жилищная субсидия всем домохозяйствам будет назначена с мая 2021 года.

Просим всех, кто нуждается в поддержке государства, не поддаваться паническим настроениям, не создавать массовых скоплений, ведь жилищная субсидия лицам, обратившихся за ее назначением в любой месяц с мая по сентябрь 2021 года, будет начислена начиная с мая 2021 года", - пояснили в ведомстве.

Обратиться за оформлением субсидии можно одним из следующих способов:

через уполномоченных лиц территориальных общин (в том числе старостаты) и ЦНАП;

непосредственно в структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения райгосадминистраций, исполнительных органов городских советов;

заполненные бланки можно отправить по почте в адрес органа социальной защиты населения;

через электронный сервис, который размещен на официальном веб-сайит Минсоцполитики https://www.msp.gov.ua.

В Минсоцполитики также обратились к руководителям органов местной власти и органов местного самоуправления, в частности городов областных центров и городов областного значения с просьбой провести информационно-разъяснительную работу среди населения.

"Просим также принять меры для упорядочения очередности посещения гражданами органов социальной защиты населения, ЦНАП, исполнительных органов территориальных граждан, в том числе путем введения талонной системы для приема граждан в определенное время", - добавили в министерстве.

Напомним:

С 1 мая все 100% украинцев, которые получают субсидию, будут получать ее живыми деньгами, также вводятся некоторые новые правила для тех, кому субсидии назначаться не будут.

Начиная с мая, получатели субсидий должны будут подать новую заявку на ее получение. Заявки можно будет подавать в течение следующих 5 месяцев. Сделать это можно в том числе онлайн или по почте.

Экономическая правда