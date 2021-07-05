Субсидии за май-июнь выплатят в ближайшее время – Минсоцполитики

В Минсоцполитики заявили, что в ближайшее время граждане получат причитающиеся им суммы жилищной субсидии за май - июнь текущего года в полном объеме.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Отмечается, что органы соцзащиты населения в конце июня получили информацию от Министерства финансов по результатам проведенной верификации данных по получателям жилищных субсидий на соответствие новым условиям ее получения.

"На основании этой информации органами социальной защиты населения проведено переназначение жилищных субсидий в автоматическом режиме для домохозяйств, которые ее получали в отопительном периоде 2020-2021 годов.

Сейчас Минсоцполитики получило заявку на потребность в средствах для финансирования переназначенных субсидий за май и июнь текущего года и перечисляет соответствующие средства в регионы для проведения соответствующих выплат", - пояснили в ведомстве.

"Учитывая, что стоимость получаемых жилищно-коммунальных услуг в неотопительный период уменьшается из-за отсутствия услуги отопления, средний размер субсидии за эти месяцы составляет около 290 гривен на домохозяйство в месяц", - добавили в Минсоцполитики.

Напомним:

Правительство внесло определенные коррективы в новые правила получения субсидий - в частности, новые изменения позволят передавать субсидии без подачи соответствующего заявления (за некоторыми исключениями).

В Минсоцполитики напомнили, что с мая произошли изменения в программе жилищных субсидий - для ее оформления на следующий период украинцы имеют 5 месяцев неотопительного периода.

С 1 мая все 100% украинцев, которые получают субсидию, будут получать ее живыми деньгами, также вводятся некоторые новые правила для тех, кому субсидии назначаться не будут.

Начиная с мая, получатели субсидий должны будут подать новую заявку на ее получение. Заявки можно будет подавать в течение следующих 5 месяцев. Сделать это можно в том числе онлайн или по почте.

Экономическая правда