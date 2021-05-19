Кабмин внес некоторые коррективы в новые правила получения субсидий

Правительство внесло определенные коррективы в новые правила получения субсидий - в частности, новые изменения позволят передавать субсидии без подачи соответствующего заявления (за некоторыми исключениями).

Об этом заявил на заседании правительства премьер Денис Шмыгаль.

По его словам, при этом верификация субсидий продолжается.

"Это справедливо и правильно, чтобы их получали те, кто их действительно нуждается", - сказал он.

"Новые изменения также коснутся вопроса наличия нескольких объектов жилья. Если вы владелец 3-4 квартир в Киеве, то субсидия вам назначена не будет.

Если у вас есть квартира в городе и дом в селе, то это не помешает вам получить помощь. Так же, если у вас есть еще одно жилье на правах совместной собственности с другими людьми, мы увеличиваем размер депозита, который влияет на то, будет ли получена субсидия. Также претендовать на субсидию можно, имея на депозите в 100 тыс гривен", - добавил премьер.

По его словам, дела о назначении субсидий в отдельных случаях, которые ранее рассматривали специальные комиссии, теперь будут рассматривать органы социальной защиты населения.

"Это даст возможность втрое сократить сроки рассмотрения заявлений", - пояснил Шмыгаль.

По словам министра соцполитики Марины Лазебной, эти критерии было важно сделать, поскольку по результатам верификации, которую проводит Минфин, установлены факты, что после оформления субсидии отдельные ее получатели осуществили дорогостоящие покупки.

"Все эти изменения - о справедливости, ведь финансирование субсидий осуществляется за счет средств госбюджета, то есть добросовестных налогоплательщиков", - добавила глава Минсоцполитики.

По ее словам, уточнены данные положения в решении правительства:

не учитывать доходы от размещения депозитов, поскольку банковские учреждения подают отчеты в ГФС и пока отсутствует полная персонифицированная информация о доходах физлиц;

увеличить до 100 тыс грн сумму средств на депозитном счете, превышение этой суммы лишает права на получение субсидии;

не учитывать жилые помещения, находящиеся в общей, долевой или совместной собственности, а также те, которые находятся в сельской местности;

Также этим решением делают автоматическое переназначение субсидий тем домохозяйствам, которые не имеют критериев, по которым эта субсидия не назначается.

"То есть решение о назначении субсидий таким домохозяйствам будет осуществлено в автоматическом режиме органами соцзащиты населения на основании информации Минфина по результатам верификации", - пояснила Лазебная.

"Таким образом, назначение субсидии на следующий период домохозяйствам, которые получали субсидию в отопительном сезоне 2020-2021 годов, будет проводиться без обращения граждан.

Но есть исключения: это домохозяйства, которые получали субсидии в денежной безналичной форме, это те, у кого она была назначена по фактическому месту жительства, и те, кому субсидия была назначена без учета отдельных лиц из числа зарегистрированных в жилом помещении, которые не проживают по месту регистрации.

То есть этим людям надо будет подать новые заявления и декларации", - резюмировала Лазебная.

Напомним:

В Минсоцполитики напомнили, что с мая произошли изменения в программе жилищных субсидий - для ее оформления на следующий период украинцы имеют 5 месяцев неотопительного периода.

С 1 мая все 100% украинцев, которые получают субсидию, будут получать ее живыми деньгами, также вводятся некоторые новые правила для тех, кому субсидии назначаться не будут.

Начиная с мая, получатели субсидий должны будут подать новую заявку на ее получение. Заявки можно будет подавать в течение следующих 5 месяцев. Сделать это можно в том числе онлайн или по почте.

Экономическая правда