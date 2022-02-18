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Украина ведет переговоры с ЕС и G7 о перераспределении спецправ заимствований от МВФ

Пятница, 18 февраля 2022, 19:10 - Алексей Павлыш
 
Сергей Марченко
фото: ЭП

Украина ведет переговоры со странами G7 и ЕС по созданию механизма предоставления Украине специальных прав заимствований, выпущенных Международным валютным фондом.

Об этом в интервью Reuters заявил министр финансов Сергей Марченко.

"Мы обсуждаем со странами G7 и ЕС потенциальное создание сложного инструмента по перераспределению СПЗ, ранее полученных этими странами, для поддержания финансовой стабильности Украины", – сказал Марченко.

По его словам, это лишь одна из ряда инициатив, направленных на стабилизацию экономики Украины в условиях обострения конфликта с РФ.

В правительстве ожидают, что Конгресс США должен одобрить решение о предоставлении Украине суверенной кредитной гарантии на сумму до 1 млрд долларов США.

По словам министра, правительство надеется получить первый транш макрофинансовой помощи от ЕС в размере 600 млн. евро после одобрения этого решения Советом ЕС (в целом объем программы составляет 1,2 млрд. евро) и кредит от Канады в размере 500 млн. канадских долларов в марте этого года.

Украина также ведет переговоры с Японией по финансовой поддержке, добавил он.

"Мы сможем получить необходимый объем заимствований для финансирования нашего дефицита и сохранения макрофинансовой стабильности", – резюмировал Марченко.

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Напоминаем:

23 августа 2021 года Украина получила на свой счет в МВФ 1,9 млрд специальных прав заимствования (около 2,7 млрд долл.) в рамках распределения 650 млрд долл. между странами-членами.

В декабре сообщалось, что Украина уже израсходовала 2,45 млрд долларов из полученных в августе 2,7 млрд долларов, хотя планировала сохранить половину для буфера рисков.

Экономическая правда

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