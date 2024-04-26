Цены на нефть увеличились на фоне оптимистичных прогнозов роста экономики США

Цены на нефть выросли после того, как министр финансов США выразил оптимизм относительно экономического роста, а также на фоне беспокойства из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 31 цент, или на 0,4%, до 89,32 доллара за баррель. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate выросли на 23 цента, или на 0,3%, до 83,80 доллара за баррель. За неделю нефть марки Brent выросла на 2,3%, а WTI - на 0,8%.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила агентству Reuters, что рост ВВП США в первом квартале может быть пересмотрен в сторону увеличения, а инфляция снизится после того, как ряд "специфических" факторов привел к самому слабому росту экономики за почти два года.

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По ее словам, экономический рост США, вероятно, был сильнее, чем предполагалось более слабыми квартальными данными.

Данные показали, что экономический рост замедлился в первом квартале, и до комментариев Йеллен на цены на нефть давили опасения относительно ускорения инфляции, поскольку инвесторы считали, что Федеральная резервная система не снизит процентные ставки до сентября.

В то же время беспокойство относительно предложения из-за геополитической напряженности на Ближнем Востоке также способствовало росту цен в начале сессии.

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Экономическая правда.