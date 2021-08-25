Марченко: Фінансування субсидій у жовтні-листопаді вимагає коректив у держбюджеті-2021

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Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що фінансування субсидій у жовтні і листопаді потребує коректив в держбюджеті на 2021 рік, але з урахуванням перевиконання держбюджету за доходами це не є проблемою.

Про це він сказав в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Так, фінансування субсидій - один з показників, які вимагають коректив в бюджеті на цей рік", - заявив міністр.

Марченко розповів, що субсидії оплачуються на початку наступного за звітним місяцем. Таким чином, грудневі субсидії будуть оплачені в січні.

"Виходить, тільки жовтень-листопад. Фінансування субсидій на цей період найбільш критичне, і ми зараз думаємо, як це питання зняти", - сказав він.

За його словами, часу на корекцію досить і уряд готовий виділити гроші.

"Ми говорили: після опалювального сезону проаналізуємо і зробимо висновки. Але уряд готовий виділити кошти, це не є проблемою. З огляду на перевиконання бюджету, я не вважаю це проблемою. Коштів на субсидії вистачить усім, у кого на це є право", - запевнив Марченко.

Нагадаємо:

Жодних проблем чи затримок у процесі призначення субсидій немає - станом на початок серпня субсидії вже призначені понад 2,3 млн домогосподарств, заявляли в Мінсоцполітики.

Повідомлялось, що в окремих містах перепризначення субсидії на наступний період в автоматичному режимі проведено не у повному обсязі - це може призвести до несвоєчасного отримання громадянами допомоги на оплату житлово-комунальних послуг.

У Мінсоцполітики заявили, що найближчим часом громадяни отримають належні їм суми житлової субсидії за травень - червень поточного року у повному обсязі.

Уряд вніс певні корективи у нові правила отримання субсидій - зокрема, нові зміни дозволять перепризначати субсидії без подання відповідної заяви (за деякими винятками).

У Мінсоцполітики нагадали, що з травня відбулися зміни у програмі житлових субсидій - для її оформлення на наступний період українці мають 5 місяців неопалювального періоду.

З 1 травня всі 100% українців, які отримують субсидію, будуть отримувати її живими грошима, також вводяться деякі нові правила щодо тих, кому субсидії призначатись не будуть.

Починаючи з травня, отримувачі субсидій повинні будуть подати нову заявку на її отримання. Заявки можна буде подавати протягом наступних 5 місяців. Зробити це можна в тому числі онлайн або поштою.

Економічна правда