НБУ получил нового руководителя Управления финансовых и операционных рисков

По результатам конкурса новым руководителем Управления финансовых и операционных рисков Нацбанка стал Сергей Демиденко.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В его сферу компетенции, в частности, будет входить:

организация системы управления рисками в НБУ, разработки и совершенствования политики, методов и процедур управления рисками НБУ;

обеспечение управления финансовыми и операционными рисками;

организация системы внутреннего контроля НБУ и мониторинг ее эффективности;

организация и координация внедрения системы непрерывности деятельности НБУ.

Это управление входит в блок "Пруденциальный надзор и общие вопросы" и подчиняется председателю НБУ Кириллу Шевченко.

Напомним:

В сентябре по собственному желанию закончила работу в НБУ начальница Управления финансовых и операционных рисков Надежда Мешенко, в связи с чем Нацбанк объявил конкурсный отбор для замещения вакантной должности.

Экономическая правда