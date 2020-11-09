НБУ получил нового руководителя Управления финансовых и операционных рисков
По результатам конкурса новым руководителем Управления финансовых и операционных рисков Нацбанка стал Сергей Демиденко.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
В его сферу компетенции, в частности, будет входить:
организация системы управления рисками в НБУ, разработки и совершенствования политики, методов и процедур управления рисками НБУ;
обеспечение управления финансовыми и операционными рисками;
организация системы внутреннего контроля НБУ и мониторинг ее эффективности;
организация и координация внедрения системы непрерывности деятельности НБУ.
Это управление входит в блок "Пруденциальный надзор и общие вопросы" и подчиняется председателю НБУ Кириллу Шевченко.
Напомним:
В сентябре по собственному желанию закончила работу в НБУ начальница Управления финансовых и операционных рисков Надежда Мешенко, в связи с чем Нацбанк объявил конкурсный отбор для замещения вакантной должности.
Экономическая правда
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