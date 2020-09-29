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Із НБУ йде керівник управління фінансових та операційних ризиків

Вівторок, 29 вересня 2020, 13:04
 

25 вересня 2020 року за власним бажанням завершила роботу в НБУ начальник Управління фінансових та операційних ризиків Надія Мешенко, у зв'язку із цим Нацбанк оголосив конкурсний відбір для заміщення вакантної посади.

Про це повідомляє прес-служба регулятора.

До сфери компетенції майбутнього очільника цього підрозділу належатиме, зокрема:

  • організація системи управління ризиками в НБУ, розроблення та вдосконалення політики, методів і процедур управління ризиками НБУ;
  • забезпечення управління операційними ризиками;
  • організація та координація безперервності діяльності НБУ.

У НБУ зазначили, що Надія Мешенко очолювала Управління фінансових та операційних ризиків із жовтня 2019 року.

Загалом у НБУ вона працювала з 2015 року: очолювала відділ ринкових ризиків Департаменту управління ризиками, з березня 2018 року – начальник Управління фінансових ризиків Департаменту управління ризиками.

Економічна правда

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