Із НБУ йде керівник управління фінансових та операційних ризиків
25 вересня 2020 року за власним бажанням завершила роботу в НБУ начальник Управління фінансових та операційних ризиків Надія Мешенко, у зв'язку із цим Нацбанк оголосив конкурсний відбір для заміщення вакантної посади.
Про це повідомляє прес-служба регулятора.
До сфери компетенції майбутнього очільника цього підрозділу належатиме, зокрема:
- організація системи управління ризиками в НБУ, розроблення та вдосконалення політики, методів і процедур управління ризиками НБУ;
- забезпечення управління операційними ризиками;
- організація та координація безперервності діяльності НБУ.
У НБУ зазначили, що Надія Мешенко очолювала Управління фінансових та операційних ризиків із жовтня 2019 року.
Загалом у НБУ вона працювала з 2015 року: очолювала відділ ринкових ризиків Департаменту управління ризиками, з березня 2018 року – начальник Управління фінансових ризиків Департаменту управління ризиками.
Економічна правда
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