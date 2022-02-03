Верховный Суд поставил точку по делу о выговоре Рожковой

Верховный Суд признал превышение полномочий Совета Нацбанка при объявлении выговора первой замглавы НБУ Екатерине Рожковой.

Об этом Рожкова сообщила в Facebook, решение суда в реестре.

Кроме того, решением суда сам выговор определённо юридически ничтожен.

Рожкова просила суд признать незаконным отменить два решения Совета Национального банка: одно по предоставлению его действиям оценки председателем Совета НБУ, второе – по вынесению выговора. Она отмечала, что такие действия Совета НБУ приняты вне ее компетенции.

Верховный Суд согласился, что в ходе вынесения этих решений Совет НБУ превысил свои полномочия и не имел права налагать такое взыскание.

В то же время именно из-за этого факта в предыдущих инстанциях суды пришли к ошибочному выводу об удовлетворении исковых требований Рожковой, ведь НБУ не нарушал права истицы.

В ВС объясняют, что привлечение к дисциплинарной ответственности органом, не наделенным такими полномочиями, не имеет правовых последствий.

"Поэтому примененное к лицу дисциплинарное наказание не требует опровержения судом в порядке определенном законодательством о труде", - пришли к выводу в суде.

Кроме того, Рожкова подала два аналогичных иска в разные суды: в Окружной админсуд г. Киева и в Соломенский районный суд, что недопустимо согласно законодательству.

Таким образом, суд частично удовлетворил кассационную жалобу Нацбанка против первого заместителя главы НБУ. Так как НБУ никогда не нарушал права истицы, ВС отменил решение предыдущих инстанций и принял новое решение.

Рожкова как истица обязана уплатить в пользу НБУ 3,8 тысяч грн судебного сбора за подачу исков.